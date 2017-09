Houle et vent : vigilance orange sur une partie des Tuamotu

Jeudi dans un communiqué , Météo France annonçait un vent fort et de la houle pour le week-end. Ce vendredi, les Tuamotu sud, les Gambier et Rapa sont placés en vigilance orange pour la houle et le vent. Les Australes Ouest et centre, Tuamotu Ouest, îles du Vent et îles Sous-le-Vent sont en vigilance jaune pour la houle.Météo France appelle à la prudence.