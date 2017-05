Hokulea accoste à Mataiea mardi à 9 heures

La double pirogue Hokulea accostera ce mardi sur la pointe de Tehoro de Mataiea à 9 heures. Elle sera accueillie par Tearii Alpha et son conseil municipal. Les élèves du cycle 3 des écoles Nuuatafaratea, Mairipehe, Matairea et du collège Tinomana EBB seront également présents.



Plusieurs stands pédagogiques seront proposés aux écoliers afin de découvrir la navigation ancestrale, les étoiles, les oiseaux marins, l'histoire de Tupaia et la présentation d'un Rahui.



Programme :



9h00 - Rassemblement à Tehoro

9h30 : Entrée de Hokulea dans la passe Aifa de Mataiea escorté des rameurs de Teva i Uta (V1-V3-V6-V12)

10h00 : Accueil à Tehoro au son des To'ere - Orero - Prière - Cérémonie du Rahiri

10h15 : Rassemblement vers la pointe de Tehoro.

10h45 : Discours du Maire Tearii ALPHA

10h50 : Discours de Nainoa THOMPSON

10h55 : Discours des représentants des familles de Rodo Williams

11h00 : Remise des cadeaux : produits vivriers

11h05 : Chant : Marita Gilmore

11h10 : Mise en terre d'un haari

11h15 : Chant d'ensemble : Chant de la circo 7

Chant final : Torea

Prière finale

11h30 : Pause déjeuné

13h00 : Début des visites de la pirogue Hokulea

Visite des stands au fare va'a

15h00 : Fin des visites