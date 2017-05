Rédaction web

La grève des pompiers des aéroports du fenua se poursuit aujourd’hui. Des négociations seraient actuellement en cours entre le syndicat CSTP FO et la direction d’ADT. Sur les 13 points de revendications du conflit, deux points bloquent toujours. Primo, l'accord d'établissement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, et deuxio, des primes déjà instaurés au salaire de base .En attendant, de très nombreux touristes et locaux restent cloués au sol suite à l’annulation de leurs vols ce mardi. Les liaisons internes et internationales sont en effet très perturbées depuis lundi.