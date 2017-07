Rédaction web avec communiqué

En mai 2017, la fréquentation en hôtellerie internationale progresse de 10,9 % par rapport à mai 2016. Cette hausse s’observe dans les hôtels des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. Elle est particulièrement vigoureuse sur Bora Bora qui représente 33 % des nuitées consommées en Polynésie.L’ensemble des indicateurs de gestion s’améliorent par rapport à mai 2016. Le coefficient moyen de remplissage (CMR) s’établit à 73,9 % en augmentation de 3,6 points, le revenu moyen par chambre louée (RMC) augmente de 16 % et s’établit à 39 062 F.CFP.Le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) est en hausse de 22 % et atteint 28 875 F.CFP.En cumul depuis le début de l’année, le CMR s’établit à 63,9 %, soit une progression de 1,2 point par rapport à l’année précédente