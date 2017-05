Fables et tranches de vies polynésiennes

L'association Tā'atira'a Parau a publié un nouveau livre Âhani écrit par Richard Tuheiava, décédé en 2009, ancien instituteur, directeur d'école à Moorea et traducteur au tribunal. Ecrit en reo mā'ohi, cet ouvrage comporte dix-huit histoires. Fables adaptées à la vie polynésienne, tranches de vie polynésienne et histoires vécues à Maurua. Ces histoires sont illustrées par Teriirumia Sacault et Cédric Sengues.