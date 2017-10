Faa'a : une conduite endommagée, perturbations sur la distribution en eau

Le Maire et ses membres du conseil municipal informent que les agents du service Eau et assainissement effectuent actuellement en urgence des travaux de réparation d’une canalisation en eau.



Une entreprise privée vient d’endommager l’une des conduites dans le secteur TEAPIRI.



Les travaux de réparation sont en cours et entraineront une perturbation sur la distribution en eau potable des quartiers BARFF et TEAPIRI.



Pour plus de renseignements : 40 50 22 00 (police municipale)