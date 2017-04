L'ISPF a communiqué les chiffres de l'emploi salarié en février 2017. Si l’emploi salarié marchand est stable en février 2017, l’emploi progresse dans l'industrie, l'hôtellerie - restauration et les autres services et diminue dans la construction et le commerce. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 3,4 % alors que la variation moyenne annuelle observée de 2011 à 2015 est de - 1,1 %.