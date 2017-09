Etude d’impact sur l’environnement à Faa'a

Le maire de Faa’a, Oscar Temaru et les membres du conseil municipal informent la population de Faa’a et le public que se tiendra une étude d’impact sur l’environnement à compter de ce vendredi 29 septembre 2017. Cette étude portera sur la réalisation des travaux d’aménagements hydrauliques de protection contre l’inondation et valorisation de matériaux au sein du site aéroportuaire, sur le domaine terrestre et marin, pour le compte de l’ADT-Aéroport de Tahiti.



Cette démarche est nécessaire pour sécuriser et protéger les familles habitants le littoral. Des registres seront ouverts, à compter du vendredi 29 septembre jusqu’au 28 octobre 2017 : à la mairie de Faa’a au Guichet unique Pu Ihira’a (Haere mai ra) ; à la Direction des Affaires Foncières ; à la GEGDP de la Direction de l’Équipement de Tipaerui et au Service de l’Aménagement et de l’urbanisme.



Le public pourra mettre ses avis et/ou doléances sur le projet. Pour plus de renseignements contacter au 40 800 960 Conchita Tiong Kui du Guichet unique Pu Ihira’a (Haere mai ra) de la mairie de Faa'a.