Des recettes vegan, 100% fenua

C’est une première au fenua. Un livre de recettes vegan, créées à partir de produits locaux et d’ingrédients courants, est enfin disponible en Polynésie. Les recettes, inédites, sont l’œuvre de la pâtissière végétale Anaïs Bergeretti (Gourmandises Végétales). Elles sont faciles à réaliser tout en restant savoureuses. Baptisé Vegan à Tahiti, 25 recettes faciles, le livre se découpe en quatre grands chapitres : l’apéro, les plats, les douceurs et les boissons. Il est annoncé dans un premier temps en version e-book. Une version augmentée et imprimée de l’ouvrage est en cours de finalisation. À suivre. Tarif : 900 Fcfp. Disponible via le site internet www.gourmandisesvegetales-tahiti.com Facebook : Gourmandises Végétales