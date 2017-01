Dégâts intempéries : coupure d'eau à Mahinarama depuis 15h

L'eau n'arrive plus aux bassins depuis dimanche. Une situation qui a contraint la Régie Eau de la commune de Mahina à procéder à une coupure dès 15 heures, et ce jusqu'à nouvel ordre.

D'importants dégâts ont été occasionnés sur la piste des Milles Sources.

La commune informera ses administrés de la réouverture et la distribution de l'eau à Mahinarama.



L'équipe de la Régie Eau reste joignable au 89 718 112.