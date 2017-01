Coupure d'eau ce jeudi soir à Arue

Une coupure d'eau aura lieu à Arue ce jeudi soir de 21 heures à 3 heures du matin. Sont concernés, les résidents du bord de route principale, côté montagne, et des servitudes y débouchant, entre la frontière Pirae-Arue et le rond-point de la caserne Broche.

Cette coupure est nécessaire au basculement sur le nouveau réseau hydraulique et la condamnation de l'ancien. Les habitants sont invités à prendre leurs dispositions pour ne pas manquer d'eau.