Coupure d'eau à Faa'a jeudi

Des travaux de réparation sur le réseau hydraulique auront lieu dans le quartier Barff jeudi. L'eau sera coupée à partir de 8 heures pour toutes les habitations des quartiers Barff, Bordes, Teriitehau, lotissement Teapiri, secteur Ateni et Hiupape.



Plus d'infos : 40.83.35.33 (service eau et assainissement) ou 40.50.22.00 (police municipales)