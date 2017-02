Coupure d'eau à Faa'a : casse importante sur une canalisation

La commune de Faa'a informe les administrés des quartiers Barff, Huioutu, Teuru, Tahiti Tunning, Tereva, Marae Tefana I Ahurai, Tehaapatoa, Teriitehau (au dessus du LEP), la résidence Tokerau, les lotissements Teapiri et Vaitea que les agents du service Eau ont procédé en urgence à la fermeture du réseau d’alimentation en eau ce mardi. Une casse importante sur la canalisation de Mumuvai/ Tepiri 1 desservant ces quartiers a été détectée.

Les travaux de réparation nécessitent l’intervention de la société EDT sur les liaisons souterraines à haute tension présentent à hauteur de cette casse. Une équipe d’agents de EDT a été dépêchée sur place pour la mise en sécurité de ce réseau électrique et ainsi permettre l’intervention de nos agents du service Eau de la commune dès mercredi à 8 heures. Cette opération engendrera une fermerture de l’alimentation en eau par intermittence en raison de la nature des réparations et durera jusqu’à vendredi 3 février.



Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre le service Eau et assainissement au 40 833 533 du lundi au jeudi de 7 à 15 heures et vendredi de 7 à 14 heures, en dehors des heures ouvrables joindre la brigade de police au 40 50 22 00.