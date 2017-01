Collecte de sang mardi à la mairie de Pirae

Le Centre de transfusion sanguine organise une collecte de sang mardi à la mairie de Pirae de 8 à 11 heures.





Rappel :



- Un homme peut donner 6 fois par an

- Une femme peut donner 4 fois par an

- Il faut laisser un délai de 56 jours entre 2 dons de sang.

- Vous pouvez déjeuner avant le don



Tu peux donner ton sang si…

- Tu as plus de 18 ans

- Tu es en forme et en bonne santé

- Tu pèse plus de 50 kg

- Tu n’es pas malade depuis 2 semaines (fièvre, grippe, gastro-entérite…)

- Tu n’as pas de nouveau tatouage ou piercing depuis 4 mois

- Tu n’as pas changé de partenaire sexuel depuis 4 mois

Le médecin fera le point avec toi avant le don pour vérifier qu’il n’y pas d’autres contre-indications pour donner ton sang et pour répondre à tes questions.



Le jour où tu donnes ton sang…

- Ne fais pas de sport

- Mange et bois bien (ne viens pas à jeun !)