Casting Miss Marquises le 6 novembre à Papeete

Vous êtes d'origine marquisienne ? Vous souhaitez représenter vos îles ? Participez au casting Miss Marquises le 6 novembre à 8 heures à bord de l'Aranui sur le quai de Fare Ute à Papeete.Chaque candidate peut être accompagnée d'une seule personne, et doit se présenter avec une pièce d'identité.Il est possible de se pré-inscrire au casting via la page Facebook Miss Marquises ou par mailà missmarquises@gmail.com avec photos portrait et plein pied.Contact : 87 23 79 39 / missmarquises@gmail.com