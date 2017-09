CCISM : les services du pôle entreprise fermés en matinée lundi

La CCISM annonce que les services CDFE, CPS, SOFIX, JURIDIQUE et CAISSE seront fermés le lundi 9 octobre prochain de 7h30 à 12h pour réintégrer leurs bureaux au rez-de-chaussée du Pôle Entreprises de la CCISM, sise à l'angle des rues Lagarde et Dumont d'Urville. Vous serez accueillis le jour même de 13h à 16h et ces services rouvriront aux heures habituelles dès le lendemain.