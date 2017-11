Air France : deux vols annulés et remplacés jeudi et vendredi

Air France informe sa clientèle que les vols AF 076 du 16 novembre au départ de Los Angeles pour Papeete uniquement, et AF077 du 17 novembre au départ de Papeete pour Los Angeles seulement, sont annulés et remplacés comme suit :

Les vols seront assurés par la compagnie HIFLY en A340 entre Los Angeles - Papeete - Los Angeles aux horaires et numéros de vols suivants :

- AF4143 entre Los Angeles et Papeete

Départ de Los Angeles à 23h40 (heure de Los Angeles) arrivé à Papeete à 06h15



- AF4142 entre Papeete et Los Angeles

Départ de Papeete à 10h00 (heure de Tahiti), arrivée à Los Angeles à 20h10



L’enregistrement à Faa’a débutera le vendredi 17 novembre à 05h25.



Tous les passagers sont invités à se présenter au plus tôt à l’aéroport de Tahiti Faa’a.



Les vols AF076 au départ de Paris le 16 novembre pour Los Angeles et AF077 de Los Angeles pour Paris le 17 novembre sont maintenus et la correspondance est assurée.



Tous les passagers en transit vers Paris, devront récupérer leurs bagages à Los Angeles et les déposer sur le tapis « connecting flight » à la sortie de la salle bagages.



Tous les passagers qui ont laissé leurs contacts mail ou leurs numéros de téléphone portable, seront informés de ces modifications.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.airfrance.pf, rubrique « actualité des vols » ou contacter l’aéroport de Tahiti Faa’a au 40 86 60 61, afin d’obtenir les horaires de départ ou d’arrivée des vols concernés.

Air France vous remercie de votre compréhension, et vous prie d’accepter ses excuses pour les désagréments provoqués par cette situation.