9e Forum de l’Emploi à Arue

Le service jeunesse, emploi et sports de la ville de Arue organise son 9e Forum de l’Emploi ce jeudi 5 octobre, de 9 h à 16 h au gymnase du complexe Boris Léontieff. 120 demandeurs d’emploi ont été associés à la mi-septembre à un programme de visites d’institutions professionnelles, en guise de préparation et de remotivation à ce nouveau forum. Quatre pôles ont été dégagés pour ce nouveau rendez-vous : Les organismes d’insertion et de formation ; La création d’entreprise ; Un pôle de témoignages de jeunes entrepreneurs sur leur expérience ; Un plateau d’offres d’emplois par une dizaine d’entreprises.De 15 à 16 h, il y aura la traditionnelle table ronde entre demandeurs d’emplois et chefs d’entreprise. La ville de Arue et le Contrat de Ville financent à part égale cette nouvelle édition à hauteur de 3,3 millions Fcfp