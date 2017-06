72,72% de taux de réussite pour le 1er groupe du baccalauréat général et technologique

La Direction générale de l'éducation et des enseignements indique que le taux de réussite au bac général et technologique est de 72,72% pour le 1er groupe. Une progression de 1, 37% par rapport à l'an dernier.

2020 élèves se sont présentés aux examens, au mois de juin. Ils sont 134 à décrocher la mention "Très bien"



404 lycéens sont admis aux épreuves de rattrapage, les 3 et 4 juillet.

147 sont recalés.

Bravo à tous les nouveaux bacheliers!



Rédaction web