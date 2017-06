1ers Championnats du monde de va'a 2017 : la Cérémonie d'Ouverture en direct WEB

TNTV vous donne rendez-vous dimanche 25 juin de 16h45 à 18h45, pour suivre en Live-Streaming la Cérémonie d’Ouverture des Championnats sur tntv.pf/tahitivaa2017 et sur la page facebook de TNTV Une cérémonie qui aura lieu dans les jardins de de l’Hôtel de Ville de Pirae avec la présentation des 33 délégations, le orero d’accueil de Sunny Walker, la cérémonie d’offrande et les spectacles de la troupe Hei Tahiti de Tiare Trompette.Les Championnats commenceront le 27 juin par les courses para va'a, exhibition para va'a et Master Women. Retrouvez le programme de diffusions des courses en direct TV et WEB.