la France lance sa première green bond

Une green bond, ou obligation environnementale, est une émission obligataire que lance une entreprise, une organisation internationale ou une collectivité locale sur les marchés financiers pour financer un projet ou une activité à bénéfice environnemental. Les green bond attirent plus particulièrement les investisseurs responsables qui recherchent un double bénéfice financier et environnemental.C’est l’Agence France Trésor qui sera chargé de cette opération d’émission. Elle présentera cette obligation aux investisseurs institutionnels "dans les jours qui viennent" selon Michel Sapin, ministre de l’Économie qui n'a pas précisé le montant que l’État souhaite lever auprès des marchés, affirmant toutefois que cette somme se comptera en "milliards d’euros".Le gouvernement chiffre à 10 milliards d’euros annuels les investissements verts éligibles au financement via ce mécanisme. Les fonds ainsi récoltés serviront à lutter contre le changement climatique, à financer l’adaptation face à la modification du climat, à préserver la biodiversité et à combattre la pollution.La France est le 2e pays à émettre une obligation verte d’État. La Pologne avait été pionnière en la matière puisqu’elle avait lancé au mois de décembre une green bond de 750 millions de dollars sur 5 ans.