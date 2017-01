Zone Interdite : les secrets du royaume de Mickey

C’est la destination touristique numéro 1 en Europe avec 14 millions de visiteurs chaque année. Celle dont les enfants parlent dans les cours d’école, mais aussi les adultes au bureau. Car de « Space Mountain » à « La Reine des neiges », il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !



Mais derrière les princesses et les trains fantômes se cache une multinationale qui emploie en France 15 000 salariés. Une machine à rêves où tout doit être parfait ! En exclusivité, Ophélie Meunier nous emmène dans les coulisses du royaume de Mickey. Une tour de Babel où des employés du monde entier oublient d’où ils viennent pour devenir citoyens d’un drôle de pays.



Nous partagerons l’enthousiasme des fans inconditionnels, accros à l’univers magique de Mickey. Ils n’hésitent pas à dépenser des fortunes pour assouvir leur passion. Et parfois même à faire leur demande en mariage au pied du château de la belle au bois dormant ! Prix du rêve : près de 3.000 euros !



Bienvenue dans les coulisses du plus grand parc d’attractions d’Europe : Disneyland Paris, comme vous ne l’avez jamais vu.