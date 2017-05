Zachary coach de va’a au Pérou

J’ai commencé à ramer en 2006 aux Samoa où je suis né. J’ai déménagé au Pérou en 2008, et j’ai repris le va’a en 2010. Depuis je suis un instructeur pour les jeunes, les femmes et les hommes. J’ai fait de nombreux championnats du monde de va’a vitesse, ainsi que le championnat d’Amérique du sud et les championnats nationaux