Yves Conroy attaque l'Etat en justice

La femme d’Yves Conroy est décédée en 2004 à la suite d’un cancer lié à son exposition aux rayons ionisants. Le comité d’indemnisation des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu et accepté son dossier. Les proches de la défunte devraient donc être dédommagés prochainement mais les effets de la loi Morin "restent insuffisants" aux yeux d’Yves Conroy."La mort n’est pas considérée comme un préjudice. L’indemnité qui va être proposée, c’est indemniser la souffrance qu’elle a subie. Mais qu’est-ce qu’on en a à faire de ça ? Le problème pour nous, c’est qu’on a perdu un être cher", affirme-t-il ce mercredi matin au palais de justice. Il décide donc de s’attaquer directement à l’État en saisissant le tribunal de première instance au civil. Il demande des dommages et intérêts pour le décès de son épouse et souhaite que sa famille soit reconnue en tant que victime."Le but de cette opération c’est que la responsabilité civile de l’Etat dans les conséquences de ces essais nucléaires sur la population soit reconnue. Ce n’est pas une question d’argent. On veut seulement qu’ils reconnaissent qu’ils ont fait du mal dans ce Pays", ajoute-t-il.