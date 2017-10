Xtream Open Faa'a : 10 médailles d'or pour Te Toa Faa'a taekwondo

Pour la quatrième année consécutive, des athlètes de Tahiti, Moorea et des îles Sous-le-Vent, se sont affronté. Le club Te Toa Faa'a s'est imposé en remportant 10 médailles d'or, 4 d'argent et 9 de bronze sur toute la compétition. Le Tefana Taekwondo arrive deuxième avec 8 médailles d'or, 9 d'argent et 1 de bronze.



Le Xtream Open Faa'a est un tournoi fédéral de taekwondo organisé annuellement par Tefana TKD. Il rassemble les meilleurs athlètes des clubs affiliés de la fédération tahitienne de taekwondo et disciplines associées.



Les résultats complets :