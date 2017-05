Xterra Tahiti 2017 : 5 Tahitiens dans le top 10 !

Le champion local Cédric Wane arrive en quatrième position avec une course terminée en 2 heures 49 minutes et 41 secondes.



"On essaie forcément de finir à la meilleure place possible mais vu les calibres présents aujourd’hui (3 des top 5 mondiaux élites), honnêtement au départ, je ne pouvais espérer faire au mieux 5ème. La malchance a fait que Mauricio Mendez a eu un problème mécanique, du coup j’ai remonté d’une place. J’ai eu de la chance aussi car je n’ai pas eu de problème, j’ai fait le bon choix de pneu… j’ai fait ma course comme prévu, en limitant la casse en natation. À vélo je creuse l’écart le plus possible et à pied j’essaie de maintenir", explique-t-il.



Cinq Tahitiens finissent dans le TOP 10 cette année, soit un de plus qu’en 2016. Frédéric Tête prend la seconde place du classement local devant Cédric Tourneur, Numoe Lintz et Toanui Gobrait apparaît dans le classement cette année.