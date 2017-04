Xterra : Frédéric Tête termine deuxième de la Black Mountain Trail Run Xterra en Californie

Rédaction Web avec Sports Tahiti

La Black Mountain Trail Run Xterra est une course à pied en pleine nature de 15 kilomètres. Vendredi 9 avril, Frédéric Tête a pris le départ au côté de 250 participants. Après une course difficile, il arrache la deuxième place en 1h, 02 min et 26 scd derrière Anthony Fagundes.« Le départ a été assez rapide en descente. Je suis passé en 3 ème position, le premier coureur étant beaucoup plus rapide. Je me suis accroché au 2 ème pour ne pas me laisser distancer dans cette partie technique. Le concurrent suivant était juste derrière moi et me mettait une telle pression que je lui ai demandé de passer devant ! » raconte le sportif tout sourire.« À la fin de cette partie, le chemin s’est élargi. J’ai donc accéléré pour me replacer au niveau du deuxième et nous avons fait quasiment toute la course à deux. Dès lors, j’ai su que la lutte pour la deuxième place allait être intense. Chaque descente était nettement à son avantage. Mais je revenais ensuite assez facilement sur les parties plates, le dépassant même pour pouvoir prendre de l’avance avant la difficulté suivante », ajoute-t-il.« J’ai profité d’une partie plate pour accélérer et me détacher un peu avant la dernière difficulté. Comme promis par l’organisateur, la pente finale était effectivement redoutable ! Mon allure n’était plus très rapide mais je serrais les dents sans me retourner, en me disant que mon adversaire devait être dans le même état que moi. Je ne l’entendais pas revenir, et je m’appliquais pour ne pas craquer jusqu’à la ligne d’arrivée. Un petit regard en arrière quelques mètres avant la fin m’a permis de constater qu’il avait décroché et j’ai donc pu savourer pleinement ma 2ème place, acquise difficilement ! » conclut-il.Après cette épopée californienne, Frédéric Tête disputera l’aquathlon de Punaauia le 23 avril prochain.