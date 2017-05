XTerra Tahiti : l'édition 2017 s'annonce grandiose

Les sportifs se donnent rendez-vous dès demain pour le départ de la XTerra 2017. Cette année, le triathlon nature se déroule à Moorea avec au programme, 1.5 km de natation, 34 km de VTT et 10.6 km de course à pied. Il rassemblera 117 athlètes, dont 90 % de sportifs locaux, dont Cédric Wane et Frédéric Tete. La baie de Opunohu attire, cette année encore, de nombreux champions internationaux. Mauricio Mendes, 21 ans, est le champion du monde de la discipline. Il va concourir avec le numéro 3 mondial, l'Australien Ben Allen. Le Français Christophe Bétard, champion du monde amateur en 2015, revient une nouvelle fois sur le territoire pour sa seconde participation.



La seconde épreuve sportive du week-end se déroulera dimanche à Tahiti. Le trial va rassembler 300 athlètes pour 42 km de course au départ de la vallée de Papenoo. Ils emprunteront la route traversière pour arriver sur le motu Ovini.



Cette année 9 nations seront présentes sur la ligne de départ.