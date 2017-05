World Masters Games : bilan positif pour 3 tireurs tahitiens

Les sportifs tahitiens ont su relever le défi après sept jours de compétition au Waitemata Gun club d’Auckland. Malgré le temps pluvieux et le froid, deux tireurs terminent sur le podium.



Tuanua Degage remporte dans la catégorie (30-49) en DTL points score et Single barrel. Il se retrouve deux fois à la 4ème place après les barrages où la concurrence était rude. Teiki Nanai engagé dans la même catégorie que Tuanua Degage fini dans le top 10. Il se positionne à la 7ème place pour son meilleur classement.



Après des débuts difficiles, George Mare réussit à obtenir la médaille de bronze en DTL points score après un barrage disputé dans la catégorie (50-69), face à un Néo-Zélandais.



Les résultats des World Master Games 2017 à Auckland:



Tuanua Degage (30-49)

• ISSF Trap 4e

• Skeet américain 5e

• DTL Single rise – 4e

• DTL point score – médaille d’argent

• DTL single barrel – médaille de bronze



Teiki Nanai (30-49)

• ISSF Trap 10e

• Skeet américain 7e

• DTL Single rise 9e

• DTL point score 16e

• DTL single barrel 9e



George Mare (50-69)

• ISSF Trap 21e

• Skeet américain 20e

• DTL Single rise 15e

• DTL point score – médaille de bronze

• DTL single barrel 15e



Teiki Nanai et Tuanua Degage participeront aux championnats du monde de Fosse Universelle en août prochain, en France.



Prochaines compétition de Ball trap :

• « Te Toa 2017 » du samedi 06 mai au 08 mai 2017 au mont Marau

• « Challenge Raromatai 2017 » du samedi 26 au 27 mai 2017 à Raiatea

• « Championnat de Polynésie de DTL 2017” du samedi 03 au 04 juin 2017 au mont Marau.



Rédaction web avec Sports Tahiti