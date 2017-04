World Master Games : médaille d’or pour Georges Richmond

Sports Tahiti et rédaction web

Le champion local Georges Richmond a terminé quatrième au scratch sur le semi-marathon contre 500 participants. Il boucle le parcours en seulement 1 heure, 13 minutes et 33 secondes. Sa très bonne performance lui permet de décrocher la médaille d’or dans la catégorie 50-54 ans.Les autres athlètes de la délégation tahitienne ont eux aussi bien marché. Ils finissent tous dans le top 5 dans leurs catégories respectives. L’infatigable frère Lerest décroche la médaille d’argent dans sa catégorie en terminant sa course en 1 heure 31 minutes et 14 secondes.