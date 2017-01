William Temehameha, agriculteur sinistré

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Sur les six hectares de plantation de tomate qu'il possède, une seule parcelle de 3.000 plants a tenu. Mais il ne pourra rien en tirer. Tout est à jeter. "C'est à cause de l'eau de pluie. S'il pleut en continu pendant deux à trois jours, les plants ne tiennent pas et ils pourrissent. Il faut tout replanter. On ne peut même pas récolter ce qui a déjà poussé. Les fruits sont gorgés d'eau et ils pourriront très vite."William n'a pas tout perdu, il lui reste des agrumes et des avocats qui lui assureront quelques rentrées d'argent. Il pourra aussi compter sur sa femme et un de ses fils qui l'aideront. "Travaillez, prenez de la peine: C'est le fonds qui manque le moins" écrivait Jean de La Fontaine, sans nul doute, cette maxime colle parfaitement à William.