West Leclay a retrouvé son voleur

West Leclay a eu la surprise de voir, lors de la soirée des lauréats du Heiva 2017, un individu vêtu d'un sweat shirt, lui appartenant. Après l'avoir questionné sur l'origine de ce vêtement, celui-ci a soudainement pris ses jambes à son cou, vite rattrapé par West Leclay.Après l'avoir immobilisé, il a appelé la DSP qui a appréhendé l'individu et l'a conduit en garde à vue. L'homme avait en sa possession un sac rempli d'objets volés, dont un appareil photo.Pour l'heure, West n'a encore rien récupéré de ses affaires, il attend d'être appelé par la DSP dans la matinée, pour en savoir un peu plus. Il espère bien récupérer l'intégralité de ses affaires, mais plus que tout, son journal intime, auquel il tient énormément.