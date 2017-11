WebZone : qu'est-ce que le biomimétisme ?

Pour ce nouvel épisode de la Web Zone, Manon vous parlera web bien sûr mais aussi technologies et... environnement.



Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Quelles sont les applications aux fenua ? Manon et son invité vous diront tout !



Dans la Web Zone également, un nouveau site de co-voiturage au fenua et puis l'appel à candidatures de Prism, l'incubateur de start up au fenua...



Et puis, dans la deuxième partie d'émission, vous découvrirez les derniers buzz du moment sur la toile.