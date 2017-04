WebZone d'avril Spécial Buzz

Ce dimanche, Manon vous propose un numéro spécial Buzz. Vous retrouverez un condensé des meilleurs vidéos web du mois : les plus insolites, les plus drôles, celles qui vous ont le plus marquées.



On commence avec Bob Sinclair. Le Roi de la House est venu début avril pour son premier concert sur le fenua. Accueilli traditionnellement à l'aéroport, il s'est essayé au haka. Découvrez sa prestation.



En Corée du Sud, un pompier est intervenu pour sauver une fille qui tentait de se suicider du 7e étage d’un immeuble. Une intervention sous haute tension que le pompier et la jeune fille n'oublieront jamais.



On parlera aussi musique avec les sketchs SHE et la reprise d'une des chansons phares du film Disney Moana.