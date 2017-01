WebZone à l'heure des nouvelles technologies avec le CES

Emission par Manon Kemounbaye



Pour cette première émission de l'année, la Web Zone revient sur l'événement du mois pour les amateurs de nouvelles technologies : le CES ou salon de l'électronique grand public. Manon vous parlera de deux inventions en particulier : le Project Valerie de Razer, un ordinateur portable un peu particulier, et la Zera Food Recycler de whirlpool, une... poubelle. Mais un peu spéciale.



Manon vous parlera aussi d'une nouvelle arnaque internet qui vise les utilisateurs de Gmail.



Et puis bien sûr la seconde partie de l'émission sera consacrée aux derniers buzz. Requins, voyage en soute et balade en va'a au programme.