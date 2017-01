Waynak, un webdocumentaire solidaire

Rédaction Web

“‘Waynak’, c’est le ‘T’es où ?’” en arabe, une question anodine que l’on pose souvent au téléphone, mais qui devient plus lourde de sens au moment où des millions de personnes fuient les conflits au Moyen-Orient et se trouvent dispersées à des milliers de kilomètres les unes des autres. “Waynak”, c’est aussi un webdocumentaire en six épisodes qui cherche à ouvrir des perspectives nouvelles sur la crise des réfugiés et dont l'hebdomadaire Courrier international est partenaire.Produit par MakeSense, Waynak présente les hommes et les femmes qui ont développé des solutions concrètes aux problèmes rencontrés sur la route des réfugiés. Pour réaliser ce webdoc, 11 jeunes sont partis dans six pays pour raconter six histoires différentes, mais aussi pour partager les solutions pour répondre aux défis de cette crise : éducation, accès à l’information, insertion, etc. Si informer est l'un des buts de cette réalisation, inciter à agir, en est la finalité. A la fin de la projection, un débat sera animé par Christian Vanizette.