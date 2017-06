Waaaaves spécial Taapuna Master et Taapuna Junior

Magazine



Ce samedi, Waaaaves vous propose une émission spéciale consacrée entièrement à la Taapuna Master 2017 et à la Taapuna junior qui s’est déroulée le week-end dernier.

Au travers des Interviewes des vainqueurs, Waaaaves vous fera revivre cette 23e édition spectaculaire de part les conditions exceptionnelles. Au programme : vous aurez du surf, du bodyboard, du drop knee et du knee board.



Une émission pour en prendre plein les yeux avec des vagues de folie et une édition qui restera dans les mémoires.