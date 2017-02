Waaaaves : les secrets de la préparation physique de Michel Bourez

Magazine de surf présenté par Revatua Rossoni



Cette semaine, Waaaaaves vous dévoile l’un des secrets de la préparation physique de Michel Bourez. Votre magazine l'a suivi à Faa’a, dans le cabinet de Karyl Peyrolle, son physiothérapeute.



Cet expert en mécanique humaine nous explique comment il travaille à renforcer Michel Bourez et à compenser ses déficits physiques suite à son Wipe out de 2015.



Waaaaves vous propose également de repartir pour Hawaii retrouver Tereva David, Taumata Puhetini et Oneill Massin, les surfeurs tahitiens. Cette fois-ci, direction le line-up de Waimea où ils ont décidé de charger un bon 4 mètres.



