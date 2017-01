Waaaaves fait peau neuve avec une saison 2 pleines de surprises

Magazine hebdomadaire présenté par Revatua Rossoni.

Produit par KMH Prod



Votre magazine Waaaaves fait son grand retour sur TNTV ce samedi 21 avec plein de nouveautés au programme.



Doté d’un nouveau logo pour la rentrée, le magazine fait également évoluer son matériel pour offrir des images toujours plus fortes.

Waaaaves prendra une dimension internationale en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Des jeux seront également proposés sur les mois à venir pour vous faire gagner toujours plus de lots.



La forme évolue mais le fond reste. Vous retrouvez toutes les rubriques qui font le succès du magazine : Ta vidéo à la télé, les news de la planète surf et l'actu du surf local avec les compétitions organisées au fenua. Vous découvrirez également des portraits des riders polynésiens, des petits prodiges aux grands champions de Tahiti. Il y aura des reportages sur les écoles de surf et les shapers de l'île. Et bien sur, vous aurez droit aux plus belles sessions sur les spots du fenua.