Waaaaves du 1er juillet

Au programme, Waaaaves a rencontré Michel Bourez chez lui à Paea. Dans une interview, il fait le bilan de son parcours sur le circuit professionnel de surf à mi-saison et parle de ses objectifs.



Waaaaves vous proposera aussi la vidéo de la semaine et des news de la planète surf.

Et en partenariat avec le magazine Surf session, découvrez la nouvelle rubrique : le zapping surf de la semaine à travers le monde.