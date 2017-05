Waaaaves du 13 mai

Installé depuis une dizaine d'années sur Tahiti, Ben Eastwood chiropracteur néo-zélandais est devenu un personnage incontournable du surf sur le fenua. Ses compétences sont si reconnues que les surfeurs professionnels et la WSL font appel à ses services. Entre session de surf, séance de chiropractie avec O’neill Massin, et visite de son faapu bio chez lui, Ben nous ouvre les portes de son quotidien et nous explique son métier.



On commence les news avec la team Tahiti, qui participera du 21 au 28 mai au ISA World Surfing Games. La compétition se déroulera à Biarritz sur la côte basque française.



Pour terminer, découvrez la vidéo de la semaine signée Hugo Tauru.