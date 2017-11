Waaaaves du 11 novembre

Cette semaine Waaaaves vous amène à Papenoo. Découvrez les sessions de la première houle de Nord, qui a touché le fenua la semaine dernière.



Les surfeurs et les bodyboardeurs se sont déplacés de Papeari, Punaauia ou encore Faa’a, pour partager des vagues avec les locaux du spot.



Le swell est en avance cette saison et ce pour le plus grand bonheur des riders. Hinatea est partie à leur rencontre pour leur demander leurs impressions.





Crédit photo : KMH MEDIA PRODUCTION



Magazine présenté par Hinatea Boosie

KMH MEDIA PRODUCTION