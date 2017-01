Waaaaves à Hawaii

Magazine de surf présenté par Revatua Rossoni



Cette semaine, on quitte Tahiti pour les îles Hawaii. On retrouve sur place Tereva David, Taumata Puhetini et Sacha Lévy-Agami. Les Tahitiens participent actuellement aux compétitions professionnels du circuit WQS. Interviews, reportages, vous saurez tout sur les performances de nos riders.



Waaaaves vous donnera aussi des news de la planète surf et vous embarquera pour un surf trip qui qui a eu lieu cette semaine sur des spots de Tahiti.



Produit par KMH Prod