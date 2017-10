Waaaaves : Vaimiti Teiefitu, Miss Tahiti et passionnée de surf

Miss Tahiti 2015 et 2e Dauphine de Miss France, Vaimiti Teiefitu nous donne rendez-vous ce samedi à 19h05 dans "Waaaaves".



Elle nous parlera de sa passion pour les vagues et nous expliquera comment le surf l’a aidé à réussir les concours de beauté.



Que ce soit sur les beach break ou sur les reef comme à Teahupo’o, la belle n’a pas peur de se jeter à l’eau. Et elle nous invite à partager ses sessions sur plusieurs spot du fenua.



Magazine présenté par Hinatea Boosie

KMH MEDIA PRODUCTION