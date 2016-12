Waaaaves : Michel Bourez au sommet de vague à Hawaii

Magazine hebdomadaire présenté par Revatua Rossoni

Billabong Pipe Masters 2016 , en compagnie de Michel Bourez . Le champion tahitien vient de remporter la plus prestigieuse des étapes du tour mondial de surf

us propose, chaque samedi, de découvrir la culture et le way of life du surf sur le fenua, les personnages incontournables, les meilleures sessions de la semaine.Cette semaine, on repart pour Hawaii pour la. Waaaaves était présent sur le spot de la compétition. Impressions du surfeur avant et après son sacre, reportage, vous saurez tout sur cette journée mémorable. Des images exceptionnelles.Waaaaves vous propose aussi une rétrospective de vos meilleures vidéos à la télé, en musique.Et pour terminer, le team Five vous offre sa dernière vidéo, en guise de cadeau de Noël.