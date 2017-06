Waaaaves : Find Paradise, partie 2

Magazine



Ce samedi, nous reprenons notre surf trip, quelque part dans le Pacifique. Plusieurs riders sont venus dont Heimiti et Vahine Fierro, ainsi qu'Eliot et Olivier Napias. Loin des tracas du quotidien et des compétitions, les surfeurs ont enchaîné tubes sur tubes. Tous sont heureux de partager de belles vagues dans une ambiance sportive, chaleureuse et familiale.



Patrick Chanzy et Julien Miremont ont rencontré les jeunes du village pour leur donner des cours de natation puis de paddle. Très vite, les enfants, de véritables poissons dans l'eau, ont appliqué les rudiments du paddle glissant sur les flots.