WAAAAVES : les femmes à l'honneur avec la Vahine Cup

Présenté par Hinatea Boosie



Au programme, Waaaaves vous présente cette semaine, la Vahine Cup, une compétition de surf 100 % féminine, qui aura lieu les 2 et 3 septembre sur la plage de Taharuu, à Papara.



Au travers d’une interview, l’organisateur Doume Guérin, de l’association Iti Nui surf club, nous livre toutes les informations pratiques, les disciplines présentées et les lots à gagner.



Lovina et Mathilde, deux surfeuses tahitiennes, nous donnent également leur avis sur l’importance d’une telle compétition pour les vahine.