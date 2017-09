Vos soirées blockbusters, du 2 au 8 octobre

Comédie américaine avec Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis plus d'une soixantaine d'années. Ils décident de partir à Las Vegas pour enterrer la vie de garçon de Billy. Notre quatuor est plus que jamais résolu à faire revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices.

« Sur un scénario bien ficelé de Dan Fogelman (qui a signé « Cars 2 » et « Crazy Stupid Love »), cette comédie drôle, chaleureuse et touchante de Jon Turteltaub (« Benjamin Gates »), est un petit cousin de « Very Bad Trip », version seniors » Le Parisien