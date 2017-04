Volley-ball : une équipe de Huahine en Nouvelle-Zélande

Rédaction web avec R.Mou-Fat

Les premiers matchs de volley-ball de la «South Pacific Challenge» ont débuté lundi matin. Plusieurs pays s’affrontent pendant six jours : Nouvelle-Zélande, Samoa, Nouvelle Calédonie et la Polynésie. Représenté par l'AS Fare, le fenua a déjà joué ses premiers matchs.L’équipe de South Auckland s’est imposée face à Huahine. «Ce n’était pas facile. Pourtant, on menait le jeu... Il faut encore qu’on ajuste quelques paramètres », explique Moehau Colombani, président du club.Les aitos reviennent au deuxième match avec une belle victoire contre le club de Peumaa. «Il fallait gagner ce match, il n’y avait pas le choix ! Ils sont bien revenus dans la course », se félicite le coach de l’équipe Aorii Amaru. « Nous étions très déterminés ce soir ! », ajoute le capitaine.La victoire permet à l’équipe du fenua de revenir en tête du classement à égalité avec South Auckland.Les polynésiens affronteront l’équipe de Tonga mardi soir.