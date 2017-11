Vol au-dessus des rivières de Tahiti

Pour avoir les meilleures photos, la coordination entre le pilote et son équipage doit être parfaite. Les survols des rivières parfois sinueuses se font à basse altitude, depuis les embouchures jusqu’au fond des vallées. Le pilote doit aussi veiller aux distances de sécurité à cause de la végétation très dense.



Ce que confirme, le pilote et lieutenant de vaisseau Guillaume Loiseau, "Parfois, on va se retrouver dans des vallées très encaissées, très enclavées. Avec l'hélicoptère on peut aller dans ces endroits-là, on a une certaine mobilité, mais du coup, à cause de la proximité des obstacles et des dangers, cela rend un peu plus périlleuses et plus techniques ces missions."